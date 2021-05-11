Ünlü isimlerden İsrail'e tepki yağdı

Birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını kınadı
11 Mayıs 2021 12:30
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Tarkan, ”Üzüntüyle izlediğim bu görüntüler, insanlık adına çok utanç verici ve bir insanlık ayıbı gerçekten. Filistin halkına uygulanan zulmü, esefle kınıyorum" yazarak video paylaştı.
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Bergüzar Korel, ‘’Tarihe geçecek bir karanlık ve kötülük üzerimize çökmüş! Çocukların, sivillerin katledildiği bu insanlık suçuna, bu kötülüğe, bu barbarlığa hiç kimse sessiz kalmamalı! Bütün kalbim, bütün dualarım Filistin halkının yanında’’ diyerek saldırılara ilişkin görseller paylaştı.
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Fotoğraf paylaşan Alişan, ’’Her zamanki gibi yine Müslümanlar ölüyor ve tüm dünya seyrediyor. O çocukların kanında boğul İsrail, bayramlık giyecek çocuklara kefen giydirdin kahrolasın İsrail, annelerin gözyaşlarında boğul İsrail. Mesci-di Aksa’nın ezanları senin selan olsun inşallah İsrail’’ notu ile tepki gösterdi.
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Doğa Rutkay, tepkisini ‘’Dini, dili, ırkı yok kötülüğünüzün! İşlediğiniz insanlık suçunu lanetliyorum! İnsanlık adına yaşattıklarınızın elbet hesabını ödeyeceksiniz! Evlatlara ettiğiniz zulmü lanetliyorum! Bu insanlık suçudur! Saf kötülüğün suçudur!’’ diyerek gösterdi.
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Gökhan Özoğuz da, ’’Mescid-i Aksa’ya saldırı konusunda binlerce gelişme sonuç yazılır. Asıl konu, Çocuk ölüyor mu? İnsan Ölüyor mu? Evet. Gerisi teferruattır. Tüm savaşlar gibi bu savaşın da hiçbir kutlu yanı olmayacak. Kan ve gözyaşının olduğu yerde katliamın dini, ırkı yoktur’’ şeklinde paylaşım yaptı.