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Ünlü isimler sosyal medyadan ne kadar kazanıyor?

Burcu Esmersoy, Duygu Özaslan, Danla Biliç, Gamze Erçel, Aslıhan Doğan Turan, Rachel Araz ve Yasemin Özilhan'ın aldıkları ücretler gündeme geldi.

04 Ekim 2021 17:29

17

TV8'de ekrana gelen "2.Sayfa" programındaki iddialara göre işte o rakamlar...

27

Danla Bilic: Post ve story başına 180 bin TL

37

Gamze Erçel: Post ve story başına 80 bin TL

47

Duygu Özaslan: Post ve story başına 100 bin TL

57

Aslıhan Doğan Turan: Post ve story başına 40 bin TL

67

Rachel Araz: Post ve story başına 50 bin TL

77

Yasemin Özilhan: Story başına 40 bin TL post başına 60 bin TL

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