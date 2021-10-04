Ünlü isimler sosyal medyadan ne kadar kazanıyor?
Burcu Esmersoy, Duygu Özaslan, Danla Biliç, Gamze Erçel, Aslıhan Doğan Turan, Rachel Araz ve Yasemin Özilhan'ın aldıkları ücretler gündeme geldi.
04 Ekim 2021 17:29
17
TV8'de ekrana gelen "2.Sayfa" programındaki iddialara göre işte o rakamlar...
27
Danla Bilic: Post ve story başına 180 bin TL
37
Gamze Erçel: Post ve story başına 80 bin TL
47
Duygu Özaslan: Post ve story başına 100 bin TL
57
Aslıhan Doğan Turan: Post ve story başına 40 bin TL
67
Rachel Araz: Post ve story başına 50 bin TL
77
Yasemin Özilhan: Story başına 40 bin TL post başına 60 bin TL
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