Ünlü isimler GQ gecesinde buluştu
16 Şubat 2017 13:56
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GQ Men of the Year Ödül Töreni dün gece Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Ödül alan isimler arasında; Wesley Sneijder, Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç, Çağatay Ulusoy ve Beren Saat de yer aldı...
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Wesley Sneijder, GQ Men of The Year tarafından 'Yılın En Başarılı Sporcusu' seçildi...
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Kıvanç Tatlıtuğ “GQ Türkiye Men of the Year”da en iyi aktör ödülünü aldı...
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Yılın Konuşulan Adamı Ödülü’nün sahibi Barış Arduç oldu.
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En Sevilen TV Karakteri Ödülü’nü müzisyenliği, jüri üyesi olduğu TV programındaki performansıyla sevilen Gökhan Özoğuz aldı
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GQ Men Of The Year’da Yılın Adamı Ödülü’nün sahibi olan Cem Yılmaz oldu.
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Yılın Uluslarası Starı Mert Alaş'ın adına oyuncu Çağatay Ulusoy teslim aldı.
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İbrahim Kutluay, Yılın Sıra Dışı Başarısı Ödülü’nü aldı.
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Başarılı oyuncu Beren Saat, Ozan Açıktan’a Yılın Yönetmeni Ödülü’nü verdi.
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Cansu Dere, Yılın Kadını Ödülü’nü aldı.
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Yılın Stil Sahibi Erkeği ödülü ise Kaan Bergsen'in oldu. İşte geceye dair sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar...
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