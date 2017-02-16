T24 LogoT24 Logo

Ünlü isimler GQ gecesinde buluştu

16 Şubat 2017 13:56

125

GQ Men of the Year Ödül Töreni dün gece Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Ödül alan isimler arasında; Wesley Sneijder, Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç, Çağatay Ulusoy ve Beren Saat de yer aldı...

225

Wesley Sneijder, GQ Men of The Year tarafından 'Yılın En Başarılı Sporcusu' seçildi...

325

Kıvanç Tatlıtuğ “GQ Türkiye Men of the Year”da en iyi aktör ödülünü aldı...

425

Yılın Konuşulan Adamı Ödülü’nün sahibi Barış Arduç oldu.

525

En Sevilen TV Karakteri Ödülü’nü müzisyenliği, jüri üyesi olduğu TV programındaki performansıyla sevilen Gökhan Özoğuz aldı

625

GQ Men Of The Year’da Yılın Adamı Ödülü’nün sahibi olan Cem Yılmaz oldu.

725

Yılın Uluslarası Starı Mert Alaş'ın adına oyuncu Çağatay Ulusoy teslim aldı.

825

İbrahim Kutluay, Yılın Sıra Dışı Başarısı Ödülü’nü aldı.

925

Başarılı oyuncu Beren Saat, Ozan Açıktan’a Yılın Yönetmeni Ödülü’nü verdi.

1025

Cansu Dere, Yılın Kadını Ödülü’nü aldı.

1125

Yılın Stil Sahibi Erkeği ödülü ise Kaan Bergsen'in oldu. İşte geceye dair sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar...

1225

Kaynak: Cumhuriyet

1325

1425

1525

1625

1725

1825

1925

2025

2125

2225

2325

2425

2525

ETİKETLER

GQ gecesiGQ Men of the Yearödül töreniVolkswagen ArenaWesley SneijderKıvanç TatlıtuğBarış ArduçÇağatay UlusoyBeren Saat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24