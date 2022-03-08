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Ünlü isim, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu

08 Mart 2022 13:39

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Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Emre Dinler ve Ceyhun Mengiroğlu gibi isimleri barındıran Yasak Elma dizisinin kadrosuna Şebnem Dönmez katıldı.

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Dönmez, Kumru’nun (Biran Damla Yılmaz) annesi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümü her Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta izleyici ile buluşuyor.

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