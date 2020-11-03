Ünlü isim Çukur'a veda mı etti!
03 Kasım 2020 19:47
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Çukur dizisindeki ayrılık izleyenleri isyan ettirdi. Dizinin Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, yayımlanan son bölümde veda etti.
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Çukur'da Halil İbrahim'in acilen Afganistan'a gitmesi nedeniyle İskandar Yamaç'ın görüşme isteğini yerine getiremedi.
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Vartolu'nun sürpriz vedası ise diziden ayrıldığı yönünde yorumlanınca akıllar karıştı.
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Çukur'da Vartolu Sadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılmak istediği iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz aylarda baba olan Köstendil'in çocuğuna daha fazla vakit ayırmak için bir süre dizi setlerinden uzak kalmak istediği iddia edilmişti.
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