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Ünlü firmaların ayrımcılık yapmasına kızan siyah model, o fotoğrafları yeniden yarattı

09 Aralık 2016 23:36

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Pek çok ünlü markanın reklamlarında siyah modeller kullanmamasına veya siyah modellere gerektiğinden az yer vermesine kızan model Deddeh Howard farklı bir çalışmaya imza attı.

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Los Angeles’ta yaşayan Liberyalı model Howard, sektördeki çeşitliliğin azlığına dikkat çekmek için çektirdiği fotoğraflarla sektöre bir ayna tutuyor.

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Victoria's Secret, Calvin Klein ve Chanel gibi dünyaca ünlü firmaların reklam fotoğraflarını yeniden tasarlayan Howard bunun için fotoğrafçı Raffael Dickreuter ile çalıştı.

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Çeviri: T24

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