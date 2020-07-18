Ünlü albüm kapakları, huzur evi sakinleriyle tekrar yaratıldı
Sydmar Lodge Bakım Evi'nin aktivite koordinatörü Robert Speker, 12 Mart'tan bu yana Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan huzur evi sakinlerini eğlendirecek bir aktivite bulmak için kafa yoruyor. Uzun süre konu üzerinde duran Speker, huzur evi sakinlerini ünlü albümlerin kapak yıldızlarına dönüştürmeye karar verdi.
18 Temmuz 2020 14:29
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T24 Dış Haberler/ Sydmar Lodge Bakım Evi'nin aktivite koordinatörü Robert Speker, 12 Mart'tan bu yana Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan huzur evi sakinlerini eğlendirecek bir aktivite bulmak için kafa yoruyor. Uzun süre konu üzerinde duran Speker, huzur evi sakinlerini ünlü albümlerin kapak yıldızlarına dönüştürmeye karar verdi.
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Speker, huzur evi sakinlerinin albüm kapaklarındaki sanatçıların pozlarını taklit ederken fotoğraflarını çekti ve daha sonra onları orijinallerine benzeyecek şekilde düzenledi.
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Tekrar canlandırılan albüm kapakları arasında David Bowie'nin Aladdin Sane'i, Adele'in 21'i, Bruce Springsteen'in Born in the USA'yi ve Taylor Swift'in 1989'u yer aldı
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CNN'e konuşan Speker, projeye katılan tüm bakım evi sakinlerinin çok eğlendiğini söyledi.