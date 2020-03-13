Üniversiteler Koronavirüs nedeniyle tatil edildi, otogarlar doldu taştı
13 Mart 2020 08:02
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Üniversiteler Koronavirüs nedeniyle tatil edildi, otogarlar doldu taştı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Koranavirüs’e karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından üniversitelerde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, otobüs firmaları ve hava ulaşımı sağlayan firmaların bürolarına akın etti.
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Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları yoğun talep üzerine ek seferler koyma kararı aldı.
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Üniversite öğrencisi Sezer Kurtoğlu, tatil kararını öğrenir öğrenmez memleketi Hatay’a gitmek üzere otobüs bileti almaya geldiğini belirterek, "Yoğunluğa rağmen biletimi aldım. Ailemin yanına gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
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Öğrencilerden Ömür Çelen ise, şöyle konuştu: “Haberleri duyduktan sonra direk otogara geldik. Yurtlarımız ilaçlanıyor ve biz dışarıda kaldık. Bilet bulma çabasıyla burada, otogardayız. Biletlerimizi aldık ve evimize gidiyoruz. Ben 100 liraya aldım ve alamayan arkadaşlarımızın durumu biraz zor. Fiyatlar bir anda yükseldi”
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İşte Türkiye'nin çeşitli illerinden otogar görüntüleri: