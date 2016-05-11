United otobüsüne saldıran West Ham taraftarına ömür boyu men cezası
11 Mayıs 2016 17:15
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West Ham United'ın Manchester United’ı 3-2 yendiği karşılaşma öncesi büyük olaylar patlak verdi. Manchester United’ı taşıyan otobüs stada geç ulaşınca, oyuncular kendilerini bir anda binlerce West Ham taraftarının arasında bulurken taraftarlar otobüse saldırdı.
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West Ham United yönetimi de, otobüse yönelik saldırıya tepki gösterdi. Yönetim, saldırıya katılan taraftarlara, ömür boyu stada giriş yasağı getireceğini duyurdu.
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Kulübün sahiplerinden David Sullivan bununla birlikte, stada çok geç gelen United kafilesine de tepkiliydi. Yaşanan olaylar nedeniyle 45 dakika geç başlayan maç, West Ham United'ın 3-2 galibiyeti ile noktalandı.
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Gelecek sezondan itibaren maçlarını Londra Olimpiyat Stadı’nda oynayacak West Ham United böylece, 112 yıldır kendisine ev sahipliği yapan Upton Park'a galibiyet ile veda etti.
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West Ham'ın, geriden gelerek rakibini yenmesi en çok, Manchester kentinin diğer takımı City’nin işine yaradı. Zira 4. sırada bulunan City, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda son haftaya, United'ın 2 puan önünde giriyor.
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Premier Lig’in son haftasında, Manchester City, Swansea'ye konuk olacak. United ise Bournemouth'u ağırlayacak. Şampiyon Leicester City ile birlikte, Tottenham ve Arsenal ise devler ligine katılmayı garantiledi.