UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilmişti; Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi kurudu
UNESCO'nun 'Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen, Türkiye'nin en büyük şelalesi olan Erzurum’daki Tortum Şelalesi kurudu.
21 Şubat 2022 16:27
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilmişti; Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi kurudu
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Erzurum Uzundere'de bulunan, dünyanın 3'üncü, Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan ve UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesi susuz kaldı.
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Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelalenin, bu günlerde hem eski manzarasından hem de eski yoğunluğundan eser yok.
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1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşüyor. (İHA)
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilmişti; Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi kurudu
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilmişti; Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi kurudu
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilmişti; Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi kurudu
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilmişti; Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi kurudu