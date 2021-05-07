Unai Emery, Alex Ferguson'u geçti!

Bu sezon Villarreal'i Avrupa Ligi'nde finale taşıyan İspanyol teknik adam Unai Emery, tarihi bir başarıya da imza attı.
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UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde Arsenal'i eleyen Villarreal tarihinde ilk defa adını finale yazdırdı.
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İlk maçta elde ettiği avantajlı skoru (2-1) Londra'da da korumayı başaran ve Arsenal'i eleyen Villarreal, kulüp tarihinde ilk kez finale yükseldi.
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Villarreal ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde 26 Mayıs 2021 tarihinde Polonya'da kozlarını paylaşacak.
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Teknik direktör Unai Emery ise 5. kez bu kupada finale yükseldi.
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Daha önce Sevilla ile 3 kez bu kupayı kazanan, Arsenal ile de 2018-19 sezonunda final oynayan İspanyol çalıştırıcı Avrupa Kupaları tarihine geçti.
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Unai Emery, UEFA'ya ait bir kupada 5.kez finale çıkmayı başaran ilk teknik adam oldu.
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Hangi teknik adam, kaç kez final gördü? | 5 - Unai Emery - Avrupa Ligi, 4 - Alex Ferguson - Şampiyonlar Ligi, 4 - Carlo Ancelotti - Şampiyonlar Ligi, 4 - Marcello Lippi- Şampiyonlar Ligi, 4 - Miguel Muñoz - Şampiyon Kulüpler Kupası