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Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

Bereket Sigorta Ümraniyespor, Balıkserispor'u 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi. Bereket Sigorta Ümraniyesporlu taraftarlar, kutlama yaptı

01 Mayıs 2022 22:13

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Bereket Sigorta Ümraniyespor, Balıkserispor'u 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi. Bereket Sigorta Ümraniyesporlu taraftarlar, kutlama yaptı

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İşte kutlamalardan kareler

37

Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

47

Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

57

Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

67

Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

77

Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

ümraniyesporsüper lig
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