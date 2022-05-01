Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
Bereket Sigorta Ümraniyespor, Balıkserispor'u 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi. Bereket Sigorta Ümraniyesporlu taraftarlar, kutlama yaptı
01 Mayıs 2022 22:13
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Bereket Sigorta Ümraniyespor, Balıkserispor'u 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi. Bereket Sigorta Ümraniyesporlu taraftarlar, kutlama yaptı
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İşte kutlamalardan kareler
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Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
47
Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
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Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
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Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
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Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
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