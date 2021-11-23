Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu; işte tüm kazananlar
Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu.
23 Kasım 2021 08:56
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Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu.
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En İyi Sanat Programı dalında ödülü Gregory Monro tarafından yönetilen, “Kubrick by Kubrick” adlı Fransız yapımı belgesel kazandı.
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En İyi Kadın Oyuncu ödülü “Adult Material” adlı dizideki rolüyle İngiliz oyuncu Hayley Squires aldı
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En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise “Des” dizisinde bir seri katili canlandıran İngiliz David Tennant aldı.
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En İyi Komedi dalında ödül, Türkiye’ye de uyarlanan Fransız dizisi "Menajerimi Ara" (Dix Pour Cent) dizisine verildi
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En İyi Drama dalında ödül İsrail yapımı “Tahran” adlı diziye verildi.
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En iyi belgesel ödülünü üç yaşında kanserden ölmek üzere olan çocuklarının bedenini, gelecekte hastalığa çare bulunacağı umuduyla kriyoniks yöntemiyle dondurarak saklayan Taylandlı bir çiftin hikayesini anlatan “Kriyoniks: İkinci Yaşam Umudu” (Hope Frozen: A Quest to Live Twice) adlı Netflix yapımı kazandı.
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En İyi TV Filni/ Mini-Seri: Atlantic Crossing
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En İyi Telenovela: The Song of Glory
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En İyi ABD'de 'Primetime'da Yayınlanan İngilizce Olmayan program: 21. Latin Grammy Ödülleri
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En İyi Kısa Form Komedi veya Drama Dizisi: INSiDE
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En İyi Doğaçlama Eğlence Programı: The Masked Singer