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Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu; işte tüm kazananlar

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu.

23 Kasım 2021 08:56

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Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu.

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En İyi Sanat Programı dalında ödülü Gregory Monro tarafından yönetilen, “Kubrick by Kubrick” adlı Fransız yapımı belgesel kazandı.

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En İyi Kadın Oyuncu ödülü “Adult Material” adlı dizideki rolüyle İngiliz oyuncu Hayley Squires aldı

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En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise “Des” dizisinde bir seri katili canlandıran İngiliz David Tennant aldı.

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En İyi Komedi dalında ödül, Türkiye’ye de uyarlanan Fransız dizisi "Menajerimi Ara" (Dix Pour Cent) dizisine verildi

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En İyi Drama dalında ödül İsrail yapımı “Tahran” adlı diziye verildi.

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En iyi belgesel ödülünü üç yaşında kanserden ölmek üzere olan çocuklarının bedenini, gelecekte hastalığa çare bulunacağı umuduyla kriyoniks yöntemiyle dondurarak saklayan Taylandlı bir çiftin hikayesini anlatan “Kriyoniks: İkinci Yaşam Umudu” (Hope Frozen: A Quest to Live Twice) adlı Netflix yapımı kazandı.

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En İyi TV Filni/ Mini-Seri: Atlantic Crossing

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En İyi Telenovela: The Song of Glory

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En İyi ABD'de 'Primetime'da Yayınlanan İngilizce Olmayan program: 21. Latin Grammy Ödülleri

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En İyi Kısa Form Komedi veya Drama Dizisi: INSiDE

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En İyi Doğaçlama Eğlence Programı: The Masked Singer

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