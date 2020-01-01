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Uludağ'da trafik çilesi; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

01 Ocak 2020 20:02

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Uludağ'da trafik çilesi; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

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Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, sabahın erken saatlerinde Milli Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Yeni yılı Uludağ'da geçiren turistlerin dönüş yolu da çileli oldu, aynı yoğunluk, akşam saatlerinde de yaşandı. Uludağ'dan Bursa yönüne yaklaşık 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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Trafik, durma noktasına geldi.

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