Uludağ'da trafik çilesi; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
01 Ocak 2020 20:02
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Uludağ'da trafik çilesi; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
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Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, sabahın erken saatlerinde Milli Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Yeni yılı Uludağ'da geçiren turistlerin dönüş yolu da çileli oldu, aynı yoğunluk, akşam saatlerinde de yaşandı. Uludağ'dan Bursa yönüne yaklaşık 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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Trafik, durma noktasına geldi.
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