Ülkenin dört bir yanında kadınlar 8 Mart için sokağa çıktı: Gücümüz birbirimizden
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ülkenin dört bir yanında kadınlar talepleriyle alanlara çıktı. İl il 8 Mart eylemlerinden kareler
08 Mart 2020 15:22
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İstanbul'da kadınlar, 8 Mart Kadın Platformu’nun çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda toplandı
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Ankara'da yüzlerce kadın 8 Mart kapsamında Sakarya Caddesi’ne yürüdü
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Ankara'da yapılan basın açıklamasına kadınlar için eşitlik istendi
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Adana'nın Seyhan ilçesi Baraj Caddesi üzerindeki Kasım Gülek Köprüsü’nde buluşan kadınlar, ellerindeki pankartlarla çeşitli sloganlar atarak Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kadınlar dövizler taşıyarak yürüdü
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Kayseri'de bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadılar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kadınlar daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu
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Muğla'nın Datça ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen yürüyüşle kutlandı. Kadınlar, ellerinde pankart ve dövizler taşıyarak, yürüdü
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Tunceli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sanat Sokağı'nda bir araya gelen farklı sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, ellerinde pankartla Seyit Rıza Parkı'na yürüdü. Yürüyüşün son bulduğu alanda toplanan kadınlar, günlerini halaylar eşliğinde şenlik havasında kutladı
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Diyarbakır’da kadınlar İstasyon Meydanı'nda mitingde bir araya geldi