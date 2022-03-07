Ülkelerine dönemeyen Ukrayna'nın milli takım ekibi İnegöl'de ağırlanıyor
07 Mart 2022 12:49
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İnegöl Belediyesi, 16 kişilik kafileyi DOSTUM tesislerinde misafir ediyor.
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İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı aracılığıyla irtibat kurulan Ukrayna Milli Takımı, İnegöl'e davet edildi.
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16 kişilik bir ekip var burada. Teknik koçumuz Vasily ve onun takımı burada. İnegöl Belediye Spor Kulübü Oryantiring takımımızla aynı yarışlarda ve kampta yer alıyorlardı.
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Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı Antrenörü Thacenko Vasily ise "İnegöl'e ve belediye başkanımıza sıcak karşılamaları için teşekkür ediyoruz.
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Ülkelerine dönemeyen sporcuların İnegöl Belediyesi tarafından misafir edileceğini belirten Belediye Başkanı Taban, "Bu akşam tesislerimizde misafirlerimizi ağırlıyoruz.
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban,şu an burada bulunan arkadaşlarımız da evlerine dönemeyecekleri için biz kendilerine misafir edebileceğimizi ilettik. Onlar da kabul ettiler.
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