Ülkelerin Koronavirüs salgınına karşı aldığı en ilginç önlemler
Birçok ülkede yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için farklı yöntemler kullanılıyor. Ülkelerin getirdiği düzenlemelerin arasında alkol yasağından sakallar için ayrı maskeye birçok düzenleme bulunuyor. İşte dünya genelinde uygulanan sıradışı koronavirüs yasaklarından bazıları...
04 Ocak 2021 12:43
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Birçok ülkede yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için farklı yöntemler kullanılıyor. Ülkelerin getirdiği düzenlemelerin arasında alkol yasağından sakallar için ayrı maskeye birçok düzenleme bulunuyor. İşte dünya genelinde uygulanan sıradışı koronavirüs yasaklarından bazıları...
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Sputnik'in aktardığına göre Türkiye gibi Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de Covid-19 vakalarının artması üzerine getirilen kısıtlamalarda ülkedeki tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılırken alkol satışları da yasaklandı. Yasakların gelmesinin ardından ülkede gizlice alkol satışının yapılması üzerine Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bheki Cele alkol satan mekanları şu şekilde uyardı: “Restoranlarda çaydanlıklara ve 'yüzde 0 alkol' yazan şişelere alkol koymayın. Numaralarınızı biliyoruz, bunu yapmayın. Çaydanlıklarda alkol olduğunu tespit edersek ticaret lisansınızı kaybedeceğinize emin olabilirsiniz"
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Alkol yasaklarında Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti yalnız değil. Tayland ve Hindistan da bu konuda kısıtlamalar getirdi, Kenya ise restoranlarda alkol satışını yasakladı.
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Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü’nce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan 'Covid Organics' (Kovid Organik) adını verdikleri ilacın tanıtımını yaptı.
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Kendi ülkesinde bu ilacın yoksullara ücretsiz dağıtılacağını söyleyen Rajoelina, ilacın tedavi edici etkisi üzerine yöneltilen eleştirilere “Afrikayı küçümseyen tavırlarının uzantısı" diye tepki gösterdi ve bunu bir Avrupa ülkesi geliştirmiş olsaydı, Batı'nın farklı tepki vereceğini savundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.
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Panama yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yayılmasını önlemek için cinsiyetlere yönelik bir yasak uyguluyor. Ülkede kadın ve erkekler farklı günlerde ve yalnızca iki saat evlerinden dışarı çıkabilecek. Pazar günleri ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Orta Afrika’da bulunan nüfusu 4 milyonun üzerinde olan bu ülkede koronavirüs vakaları 250 bine yaklaşmış durumda.
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Kolombiya’nın bazı bölgelerinde vatandaşlar kimlik numaralarına göre dışarı çıkabiliyor. Bazı yerlerde uygulanan bu yasağa göre örneğin Barrancabermeja kasabasında yaşayanlar, kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler Pazartesi, 1, 8 ve 5 ile bitenler Salı dışarı çıkabiliyor.
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New York Sağlık Departmanı, hastalığın bulaşmasını engellemek için ilginç bir belge yayınladı. Yetkililerin yayınladığı ‘Seks ve Covid’ isimli belgede vatandaşlara pandemi döneminde cinsel ilişki tavsiyeleri veriliyor. Belgeye göre en risksiz cinsel aktivite, kendini tatmin etmek, tabii ilk önce ellerin yıkanması kaydıyla. Grup seks ve ev dışından biriyle seks yapmanın ‘yüksek riskli’ olarak nitelendirildiği belgede, telefonda seks ve mesajlaşma da yapılan ‘risksiz’ öneriler kapsamında.
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Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, halkına koronavirüsle mücadele için ‘üzerlik otu’ tavsiye etti. Üzerlik otunun bakterileri ve enfeksiyonları öldürmede etkili olduğunu söyleyen Türkmenistan liderinin açıklamasından sonra üzerlik otunun fiyatı 5 kat yükseldi.
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Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için ilginç yasaklara sahne olan ülkelerden farklı olarak İsveç halkına güveniyor ve sıkı yasaklar uygulamıyordu. Ancak İsveç hükümetinin Covid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonu’nun yayınladığı raporda Kovid-19'la mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu bildirildi. İsveç Kralı 16. Carl Gustaf ise yaptığı Noel konuşmasında, hükümetin Kovid-19 stratejisini eleştirdi. Kral Gustaf başarısız bir strateji izlendiğini ve çok sayıda insanın öldüğünü söyledi.
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İsrail’de 27 Aralık’ta üçüncü kez ülke çapında karantina uygulanması kararı verildi. Salgının en başından beri katı kurallarla gündeme gelen İsrail’de Ultra Ortodoks Yahudileri geleneksel sakallarının maske içerisine nasıl sığacağı soru işareti yarattı. Zira, ülkede kamusal alanda ağızları ve burunlarını kapama talimatı verilmişti. İsrail ise bu sorunun çözümünü maskelerin sakallara göre ayarlanması talimatı vererek buldu. Aşırı dinci Yahudi bir siyasetçi olan Sağlık Bakanı Yaakov Litzman "Maskeler için sanayi onay belgesi çıkarıyoruz, bu da birkaç gün içinde çeşitli boyutlarda maskelerin piyasada olacağı anlamına geliyor. Yani sakal uzatanlar kendilerine uygun maskeler kullanabilecekler" dedi.
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Sırbistan, köpekleri yürüyüşe çıkarma saatini 20:00 ve 21:00 arasında kısıtlamak istemişti. Fakat köpek sahiplerinin bu karara sert tepkisiyle doğan protestolar, hükümete geri adım attırdı.