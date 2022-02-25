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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”

25 Şubat 2022 11:16

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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”

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 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

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İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı.

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Rusya lideri Vladimir Putin aleyhinde sloganlar atan grup, "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”

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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”

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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”

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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”

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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”

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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”

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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”

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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”

UkraynaRusyaeylem
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