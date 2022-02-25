Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”
25 Şubat 2022 11:16
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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”
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İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.
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İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı.
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Rusya lideri Vladimir Putin aleyhinde sloganlar atan grup, "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıdı.
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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”
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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”
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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”
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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”
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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”
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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”
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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”
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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem: “Savaşa hayır”
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