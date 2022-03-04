Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
Lviv kenti yakınındaki sınır kapısında sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyenler, yakılan ateşin başında toplanarak soğuk havada az da olsa ısınmaya çalışıyor
04 Mart 2022 16:37
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Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
239
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
339
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
439
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
539
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
639
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
739
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
839
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
939
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
1039
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
1139
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
1239
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
1339
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
1439
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
1539
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
1639
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
1739
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
1839
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
1939
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
2039
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
2139
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
2239
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
2339
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
2439
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
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Lviv kenti yakınındaki sınır kapısında sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyenler, yakılan ateşin başında toplanarak soğuk havada az da olsa ısınmaya çalışıyor
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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı saldırılar nedeniyle Ukrayna’dan ayrılanların Ukrayna-Polonya sınırında yer alan Hrebenne Sınır Kapısı’nda oluşturduğu yoğunluk, günün her saatinde devam ediyor.
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Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv kenti yakınındaki Hrebenne Sınır Kapısı, "ülkenin Polonya’ya açılan en önemli kapılarından biri" olarak biliniyor. Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna’dan ayrılarak Polonya’ya ya da diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyenler, bu sınır kapısını kullanıyor.
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Sınır kapısında sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Ukrayna vatandaşları ve bu ülkede yaşayan yabancılar, savaşın siviller üzerinde bıraktığı etkiyi gözler önüne seriyor.
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Kapıda bekleyenler, yakılan ateşin başında toplanarak soğuk havada az da olsa ısınmaya çalışıyor.
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Ukrayna’dan gelen ve araçları olmayanlar ise geceleri yardım kuruluşlarının çadırlarında sabahı bekliyor.
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Öte yandan sabahın erken saatlerinde bile sınırdan geçenler oluyor.
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Sabahın ilk ışıklarıyla sınır kapısındaki yoğunluk daha da artıyor. Ukrayna’dan ayrılanların çoğunluğu otobüslerle sınıra geliyor.
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Çok sayıda yardım kuruluşu da sınıra kurdukları çadır ve karavanlarla Ukrayna’dan gelenlere yardımcı olmaya çalışıyor. Bu yardım kuruluşlarındaki birçok gönüllü, sivillere yardım etmek için görev alıyor.
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Gönüllülerden Karolina Truskauskas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan Polonya sınırına geçenlere yardım ettiklerini vurgulayarak, bu kişilere çay ikram ettiklerini, onlara Polonya ve Avrupa’nın diğer bölgelerine ulaşım imkanı sağladıklarını söyledi.
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Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
3639
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
3739
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
3839
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu
3939
Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu