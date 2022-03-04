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Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

Lviv kenti yakınındaki sınır kapısında sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyenler, yakılan ateşin başında toplanarak soğuk havada az da olsa ısınmaya çalışıyor

04 Mart 2022 16:37

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Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

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Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

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Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

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Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

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Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

639

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

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Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

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Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

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Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

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Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

1139

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

1239

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

1339

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

1439

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

1539

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

1639

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

1739

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

1839

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

1939

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

2039

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

2139

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

2239

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

2339

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

2439

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

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Lviv kenti yakınındaki sınır kapısında sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyenler, yakılan ateşin başında toplanarak soğuk havada az da olsa ısınmaya çalışıyor

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı saldırılar nedeniyle Ukrayna’dan ayrılanların Ukrayna-Polonya sınırında yer alan Hrebenne Sınır Kapısı’nda oluşturduğu yoğunluk, günün her saatinde devam ediyor.

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Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv kenti yakınındaki Hrebenne Sınır Kapısı, "ülkenin Polonya’ya açılan en önemli kapılarından biri" olarak biliniyor. Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna’dan ayrılarak Polonya’ya ya da diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyenler, bu sınır kapısını kullanıyor.

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Sınır kapısında sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Ukrayna vatandaşları ve bu ülkede yaşayan yabancılar, savaşın siviller üzerinde bıraktığı etkiyi gözler önüne seriyor.

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Kapıda bekleyenler, yakılan ateşin başında toplanarak soğuk havada az da olsa ısınmaya çalışıyor.

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Ukrayna’dan gelen ve araçları olmayanlar ise geceleri yardım kuruluşlarının çadırlarında sabahı bekliyor.

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Öte yandan sabahın erken saatlerinde bile sınırdan geçenler oluyor.

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Sabahın ilk ışıklarıyla sınır kapısındaki yoğunluk daha da artıyor. Ukrayna’dan ayrılanların çoğunluğu otobüslerle sınıra geliyor.

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Çok sayıda yardım kuruluşu da sınıra kurdukları çadır ve karavanlarla Ukrayna’dan gelenlere yardımcı olmaya çalışıyor. Bu yardım kuruluşlarındaki birçok gönüllü, sivillere yardım etmek için görev alıyor.

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Gönüllülerden Karolina Truskauskas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan Polonya sınırına geçenlere yardım ettiklerini vurgulayarak, bu kişilere çay ikram ettiklerini, onlara Polonya ve Avrupa’nın diğer bölgelerine ulaşım imkanı sağladıklarını söyledi.

3539

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

3639

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

3739

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

3839

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

3939

Ukraynalılar, Polonya'ya geçmek için Hrebenne Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu

lvivpolonyaukraynasavaşrusya
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