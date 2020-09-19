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Ukraynalı kadın dağcılar, Ağrı Dağı'nda bikini ve mayolarla poz verdi

Ağrı ile Iğdır il sınırlarında yer alan Ağrı Dağı'na 20 kişilik bir grupla gelen Ukraynalı kadın dağcılar, bikini ve mayoları ile poz verdi.

19 Eylül 2020 10:07

19

Ukraynalı kadın dağcılar, Ağrı Dağı'nda bikini ve mayolarla poz verdi

29

Ukraynalı kadın dağcılar, Ağrı Dağı'nda bikini ve mayolarla poz verdi

39

Ukraynalı kadın dağcılar, Ağrı Dağı'nda bikini ve mayolarla poz verdi

49

Ukraynalı kadın dağcılar, Ağrı Dağı'nda bikini ve mayolarla poz verdi

59

Ukraynalı kadın dağcılar, Ağrı Dağı'nda bikini ve mayolarla poz verdi

69

Ukraynalı kadın dağcılar, Ağrı Dağı'nda bikini ve mayolarla poz verdi

79

Ukraynalı kadın dağcılar, Ağrı Dağı'nda bikini ve mayolarla poz verdi

89

Ukraynalı kadın dağcılar, Ağrı Dağı'nda bikini ve mayolarla poz verdi

99

Ukraynalı kadın dağcılar, Ağrı Dağı'nda bikini ve mayolarla poz verdi

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