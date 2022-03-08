Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, ordu bandosu barikatların önünde konser vererek halka ve güvenlik güçlerine moral verdi
08 Mart 2022 16:48
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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, ordu bandosu barikatların önünde konser vererek halka ve güvenlik güçlerine moral verdi
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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi
412
Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi
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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi
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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi
712
Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi
812
Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi
912
Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi
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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi
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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi
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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi
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