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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, ordu bandosu barikatların önünde konser vererek halka ve güvenlik güçlerine moral verdi

08 Mart 2022 16:48

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Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, ordu bandosu barikatların önünde konser vererek halka ve güvenlik güçlerine moral verdi

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İşte o görüntüler...

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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi

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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi

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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi

612

Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi

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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi

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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi

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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi

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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi

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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi

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Ukrayna'nın Odessa kentinde ordu bandosu, barikatların önünde konser verdi

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