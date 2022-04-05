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Ukrayna lideri Zelenski, sokaklarda cesetlerin bulunduğu Buça'yı ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarında cesetler ve toplu mezarlar bulunan Kiev bölgesindeki Buça kasabasını ziyaret etti.

05 Nisan 2022 11:23

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarında cesetler ve toplu mezarlar bulunan Kiev bölgesindeki Buça kasabasını ziyaret etti.

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Zelenski'nin ziyareti için bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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Ukrayna lideri, yerel halkla bölgede yaşananlar hakkında kouştu.

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Zelenski, Rusya lideri Putin ve askerlerinin savaş suçları nedeniyle cezalandırılacağına söz vermişti.

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Ukrayna lideri Zelenski, sokaklarda cesetlerin bulunduğu Buça'yı ziyaret etti

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Ukrayna lideri Zelenski, sokaklarda cesetlerin bulunduğu Buça'yı ziyaret etti

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Buça'da çekilen görüntüler dünya genelinde yankı uyandırmış; bazı Batı başkentleri Moskova'ya daha fazla yaptırım uygulayacaklarına söz vermişti.

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Ukrayna lideri Zelenski, sokaklarda cesetlerin bulunduğu Buça'yı ziyaret etti

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