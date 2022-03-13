Ukrayna işgaline karşı markalar operasyonları durduruyor; Rusya'da kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde 'panik alışverişi'
Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan uluslararası kozmetik ve kişisel bakım mağazalarının önlerinde saatler süren kuyruklar oluştu. Sephora, Victoria's Secret, Dior, The Body Shop, Chanel ve Mac gibi markaların Rusya'daki günlük satışları, mağazalarının kepenklerini indirmeden önce katlandı.
13 Mart 2022 14:55
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Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan uluslararası kozmetik ve kişisel bakım mağazalarının önlerinde saatler süren kuyruklar oluştu. Sephora, Victoria's Secret, Dior, The Body Shop, Chanel ve Mac gibi markaların Rusya'daki günlük satışları, mağazalarının kepenklerini indirmeden önce katlandı.
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Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde Batılı markaların ülkedeki faaliyetlerini askıya alma kararı kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratırken, henüz ülkeden çıkma kararı açıklamayan bazı Batılı markaların mağazalarındaki alışveriş yoğunluğu da giderek artıyor.
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Rusya'da en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan kozmetik ve kişisel bakım ürünleri piyasasının büyüklüğü 2020'de 11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkede tüketilen kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin yüzde 65'i ithal ediliyor. Sektörün yıllık ithalatı yaklaşık 3,5 milyar dolar olurken, 800 milyon dolar seviyesinde de ihracatı bulunuyor.
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İşte, Rusya'nın Ukrayna işgali üzerine boykot kararı alan markalar: