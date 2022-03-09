Ukrayna işgalinden bu yana diplomasi kanalını açık tutuyor; Macron'un Putin'le telefon konuşması sonrası çekilen kareleri paylaşıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna işgalinden bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diplomasi kanalını açık tutan sayılı liderden biri oldu. Macron’un düzenli fotoğraflarını çeken Fransız fotoğrafçı Soazig de La Moissonnière’in 18 Şubat Macron-Putin konuşması sonrası çektiği kareler, Elysee Sarayı tarafından paylaşıldı.
09 Mart 2022 15:39
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna işgalinden bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diplomasi kanalını açık tutan sayılı liderden biri oldu.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un düzenli fotoğraflarını çeken Fransız fotoğrafçı Soazig de La Moissonnière’in 18 Şubat Macron-Putin konuşması sonrası çektiği kareler, Elysee Sarayı tarafından paylaşıldı.
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Rus devlet ajansı TASS, Ukrayna krizinin tırmandığı Aralık ayından bu yana Macron ve Putin’in 14 kez telefonda konuştuğunu aktarmıştı.