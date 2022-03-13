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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti

13 Mart 2022 20:57

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti

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Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'yı savunan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

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Devlet Başkanı'nın, yaralı askerleri hangi hastanede ziyaret ettiğine dair bilgi paylaşılmayan açıklamada, Zelenskiy'in yaralı askerlere, "Çocuklar çabuk iyileşin. İnanıyorum ki herkes için en iyi hediye ortak zaferimiz olacak." dediği aktarıldı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

1420

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

1520

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

1620

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

1720

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

1820

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

1920

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

2020

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti

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