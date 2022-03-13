Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti
13 Mart 2022 20:57
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti
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Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'yı savunan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.
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Devlet Başkanı'nın, yaralı askerleri hangi hastanede ziyaret ettiğine dair bilgi paylaşılmayan açıklamada, Zelenskiy'in yaralı askerlere, "Çocuklar çabuk iyileşin. İnanıyorum ki herkes için en iyi hediye ortak zaferimiz olacak." dediği aktarıldı.
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
1220
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
1320
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
1420
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
1520
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
1620
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
1720
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
1820
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
1920
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti
2020
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaralı askerleri ziyaret etti