Ukrayna'da Paskalya Bayramı savaşın gölgesinde kutlanıyor
Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutlamaya başladı.
24 Nisan 2022 14:12
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Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Paskalya Bayramı'nı savaşın gölgesinde kutlamaya başladı.
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken, Hristiyanlık inancına göre "Hazreti İsa'nın dirilişini" simgeleyen Paskalya Bayramı dolayısıyla başkent Kiev'deki Volodimir Katedrali'nde ayinler yapıldı.
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Uzun bir aradan sonra çok sayıda Kiev sakininin çocuklarıyla ayinlere katılması dikkati çekti. Kutsanması için kiliseye Paskalya ekmeği ve boyanmış yumurta getirenler, dualarını yaparak birbirilerinin bayramını kutladı. 3 gün kutlanacak bayramda, Kiev sakinleri, sokaklara daha sık çıkarak akrabalarını ziyaret edebilecek.
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Volodimir Katedrali'nde görevli papaz Mihail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı savaş döneminde kutladıklarını belirterek, "Bu bayram, bize Rus güçleri ile savaşan askerlerimizin kötülüğü yeneceği umudunu veriyor." dedi.
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Kiev sakinlerinden Elena, bayramda moralini yüksek tutmaya çalıştığını söyleyerek, "Bugün ruh halimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Ancak akrabalarımın birçoğu ülkenin tehlikeli bölgelerinde bulunurken bunu yapmak çok zor." ifadelerini kullandı. Birbirilerini desteklemeye çalıştıklarını belirten Elena, savaşın bir an önce bitmesini umut ettiklerini kaydetti.