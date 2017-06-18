Uğur Mumcu için: En iyi babalar, sizinle geçirdiği zaman ne kadar az olursa olsun, sevgisini bir ömür hissettiğiniz babalardır
18 Haziran 2017 19:33
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Özge Mumcu Aybars; Babalar Günü'nde, 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden basın tarihinde büyük bir iz bırakan babası Uğur Mumcu'yla birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesanından paylaştı.
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Fotoğraftakiler: Uğur Mumcu, Özge Mumcu Aybars, Özgür Mumcu, Güldal Mumcu
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Çünkü en iyi babalar, sizi kamera bakarken güldürten, her önemli anı kayda geçiren, sizinle geçirdiği zaman ne kadar az olursa olsun, sevgisini bir ömür hissettiğiniz babalardır.