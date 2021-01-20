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UEFA yılın 11'i belli oldu

UEFA tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.

20 Ocak 2021 16:06

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunda 2020'nin en iyi 11'i, yaklaşık 6 milyon futbolseverin oylarıyla belirlendi. Kadroda, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Bayern Münih'ten 4, Liverpool'dan 2, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Juventus ve Paris Saint-Germain'den birer isim yer aldı. Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 15. kez seçildi. 3 oyuncu ise kadroya ilk defa girdi.

212

Manuel Neuer (Bayern Münih)

312

Joshua Kimmich (Bayern Münih)

412

Sergio Ramos (Real Madrid)

512

Virgil van Dijk (Liverpool)

612

Alphonso Davies (Bayern Münih)

712

Thiago Alcantara (Bayern Münih/Liverpool)

812

Kevin de Bruyne (Manchester City)

912

Lionel Messi (Barcelona)

1012

Cristiano Ronaldo (Juventus)

1112

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

1212

Neymar (Paris Saint-Germain)

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