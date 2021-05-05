UEFA, Şampiyonlar Ligi kulüplerinin geçen sezonki kazançlarını açıkladı
05 Mayıs 2021 16:00
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UEFA, 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kulüplerinin kazançlarını açıkladı.
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UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kulüplerinin kazançlarını açıkladı. Covid-19'un getirdiği mali kriz, UEFA organizasyonları üzerindeki ekonomik etkisini ortaya çıkardı.
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Takımlar 2018/19 sezonunda aralarında 3.093 milyar Euro kazanırken, bir sonraki sezon bu rakam 2.417 milyar Euro'ya düştü.
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Şampiyonlar Ligi takımlarının kazandığı gelir 1,96 milyar Euro'dan 1,64 milyar Euro'ya, Avrupa Ligi'nde 559 milyon Euro'dan 478 milyon Euro'ya geriledi.
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Uluslar Ligi'de ise 2018/19 sezonunda kazanılan 551 milyon Euro ertesi sezon 278 milyon Euro'ya düştü.
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Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışan takımlar arasında en çok kazanan 126,80 milyon Euro ile Paris Saint-Germain oldu. Kupanın sahibi Bayern Münih ise 125,45 milyon Euro ile ikinci sırada yer aldı.
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İspanyol kulüplerinde 100 milyon Euro'nun üzerinde kazanan tek takım Barcelona olurken, onu 91,45 milyon Euroyla Atletico Madrid ve 80,84 milyon Euroyla Real Madrid izledi.
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En çok kazanan üç İngiliz kulübü sırasıyla 94,74 milyon Euro, 79,57 milyon Euro ve 78,56 milyon Euro ile Manchester City, Liverpool ve Chelsea şeklinde sıralandı.
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Listede yer alan Galatsaray'ın geliri ise 30 milyon Euro olarak belirtildi.