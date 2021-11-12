UEFA, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı için kararını verdi
12 Kasım 2021 13:04
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Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki Lokomotiv maçı için gerçekleştirdiği itiraz geri çevrildi. UEFA tarafından yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların konuya yönelik talebinin kabul edilmediği duyuruldu.
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İsviçreli hakem Sandro Scharer’ın, Lokomotiv futbolcusu Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart gösterip oyundan ihraç etmediği savunulmuştu.
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Galatasaray, UEFA'ya hükmen galibiyet veya maç tekrarı için başvuru yapmıştı.
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UEFA’nın internet sitesinden yapılan duyuruda UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan kararın detaylarına veya gerekçelerine yer verilmedi.
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İki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
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