UEFA Avrupa Ligi şampiyonu; Sevilla
19 Mayıs 2016 13:44
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UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol ekibi Sevilla, İngiliz temsilcisi Liverpool'u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü kez kupanın sahibi oldu.
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İsviçre'nin Basel şehrindeki St. Jacob-Park Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Liverpool karşı karşıya geldi.
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İsveçli hakem Jonas Eriksson'un yönettiği mücadele tempolu başladı.
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35. dakikada Philippe Coutinho'nun pasının ardından Daniel Sturridge’in golüyle Liverpool 1-0 öne geçti.
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İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıya İspanyol ekibi 46. dakikada Kevin Gameiro’nun golüyle eşitliği sağladı. (1-1)
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Bu golün ardından Sevilla 64 ve 70. dakikalarda Coke'nin golleriyle skoru 3-1'e getirdi.
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90. dakika bu sonuçla tamamlanırken, Sevilla kupanın sahibi oldu.
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Sevilla 2014-2015, 2014-2015'in ardından 2015-2016 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.
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