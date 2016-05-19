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UEFA Avrupa Ligi şampiyonu; Sevilla

19 Mayıs 2016 13:44

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UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol ekibi Sevilla, İngiliz temsilcisi Liverpool'u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

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İsviçre'nin Basel şehrindeki St. Jacob-Park Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Liverpool karşı karşıya geldi.

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İsveçli hakem Jonas Eriksson'un yönettiği mücadele tempolu başladı.

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35. dakikada Philippe Coutinho'nun pasının ardından Daniel Sturridge’in golüyle Liverpool 1-0 öne geçti.

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İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıya İspanyol ekibi 46. dakikada Kevin Gameiro’nun golüyle eşitliği sağladı. (1-1)

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Bu golün ardından Sevilla 64 ve 70. dakikalarda Coke'nin golleriyle skoru 3-1'e getirdi.

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90. dakika bu sonuçla tamamlanırken, Sevilla kupanın sahibi oldu.

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Sevilla 2014-2015, 2014-2015'in ardından 2015-2016 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.

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