UEFA Avrupa Ligi'nde yılın 11'i açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu, Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic seçildi.
20 Mayıs 2022 15:26
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.
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Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 6 gol pası vererek şampiyonlukta önemli rol oynayan Sırp kanat oyuncusu Kostic, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.
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UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 11'i ise şu şekilde oluştu: