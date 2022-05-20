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UEFA Avrupa Ligi'nde yılın 11'i açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu, Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic seçildi.

20 Mayıs 2022 15:26

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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

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Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 6 gol pası vererek şampiyonlukta önemli rol oynayan Sırp kanat oyuncusu Kostic, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 11'i ise şu şekilde oluştu:

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Kevin Trapp

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Martin Hinteregger

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Filip Kostic

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Rafael Borre

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Craig Dawson

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Declan Rice

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Calvin Bassey

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James Tavernier

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Ryan Kent

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Konrad Laimer

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Christopher Nkunku

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