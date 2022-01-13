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UEFA 2022'nin yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var

UEFA'nın resmi internet sitesi 2022'ye damga vuracak genç futbolcuları açıkladı. Bir Türk futbolcunun da bulunduğu listede tüm isimler 21 yaşının altında bulunuyor.

13 Ocak 2022 10:25

128

Aguibou Camara (Olympiacos)

228

Amine Adli (Leverkusen)

328

Ander Barrenetxea (Real Sociedad)

428

Bećir Omeragić (Zürich)

528

Conor Gallagher (Crystal Palace)

628

Emile Smith Rowe (Arsenal)

728

Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

828

Gavi (Barcelona)

928

Harvey Elliott (Liverpool)

1028

Hugo Ekitike (Reims)

1128

Jurriën Timber (Ajax)

1228

Karim Adeyemi (Salzburg)

1328

Khéphren Thuram (Nice)

1428

Loïs Openda (Vitesse)

1528

Noni Madueke (PSV Eindhoven)

1628

Pierre Kalulu (AC Milan)

1728

Nico (Barcelona)

1828

Arsen Zakharyan (Dinamo Moskva)

1928

Mohamed Simakan (Leipzig)

2028

Benjamin Šeško (Salzburg)

2128

Kacper Kozłowski (Union Saint-Gilloise)

2228

Loizos Loizou (Omonoia)

2328

Odilon Kossounou (Leverkusen)

2428

Arnaud Kalimuendo (Lens)

2528

Devyne Rensch (Ajax)

2628

Giacomo Raspadori (Sassuolo)

2728

Nicolò Rovella (Genoa)

2828

Étienne Green (Saint-Etienne)

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