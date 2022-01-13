UEFA 2022'nin yıldız adaylarını açıkladı: Listede bir de Türk var
UEFA'nın resmi internet sitesi 2022'ye damga vuracak genç futbolcuları açıkladı. Bir Türk futbolcunun da bulunduğu listede tüm isimler 21 yaşının altında bulunuyor.
13 Ocak 2022 10:25
128
Aguibou Camara (Olympiacos)
228
Amine Adli (Leverkusen)
328
Ander Barrenetxea (Real Sociedad)
428
Bećir Omeragić (Zürich)
528
Conor Gallagher (Crystal Palace)
628
Emile Smith Rowe (Arsenal)
728
Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
928
Harvey Elliott (Liverpool)
1128
Jurriën Timber (Ajax)
1228
Karim Adeyemi (Salzburg)
1328
Khéphren Thuram (Nice)
1428
Loïs Openda (Vitesse)
1528
Noni Madueke (PSV Eindhoven)
1628
Pierre Kalulu (AC Milan)
1828
Arsen Zakharyan (Dinamo Moskva)
1928
Mohamed Simakan (Leipzig)
2028
Benjamin Šeško (Salzburg)
2128
Kacper Kozłowski (Union Saint-Gilloise)
2228
Loizos Loizou (Omonoia)
2328
Odilon Kossounou (Leverkusen)
2428
Arnaud Kalimuendo (Lens)
2628
Giacomo Raspadori (Sassuolo)
2728
Nicolò Rovella (Genoa)
2828
Étienne Green (Saint-Etienne)
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