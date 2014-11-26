'Ucuza mal olan' Ordu-Giresun Havalimanı'ndan kareler
26 Kasım 2014 16:07
113
Türkiye'nin prestij projeleri arasında gösterilen ve yapımına 2011 yılında başlanan Ordu-Giresun Havalimanıın altyapı inşaatının tamamlanmasıyla taş taşıma işlemi sona erdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanındaki dolgu, pist ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
213
Havalimanı daha önce Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun "Tabi bir dağı yok ettik ama sonuçta da çok güzel bir havaalanına kavuştuk" açıklamalarıyla da gündeme gelmişti.
313
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz şu açıklamaları yaptı: "Havalimanı inşaatında altyapı, dolgu, taşıma gibi işlerin yüzde 100'ü tamamlandı. Yani zemine ve piste ilişkin artık yapılacak bir çalışma yok. Nitekim taşın taşındığı bölgedeki yol Karayollarımız tarafından bizimle koordinasyon halinde yenilenmeye başlandı. Dolayısıyla havalimanının yapıldığı Gülyalı ilçesinde altyapıya yönelik taş taşıyan kamyonları artık çok sık görmeyeceğiz. Bu süreçte 32 milyon taş taşındı, çok ciddi bir rakam."
413
Yılmaz: "Üstyapının yüzde 89'luk kısmının tamamlandığına işaret ederek, "Ocak ayı ile üstyapının gözle görülür bir şekilde yapılması planlanıyor. Bunlara gözetleme kuleleri dahil. Geriye kalan teknik konuların ise Mart 2015 tarihine kadar tamamlanması yönünde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yılda 2 milyon yolcu taşıyacak havalimanımız şu an itibarıyla bile zaten herkesi heyecanlandırıyor. İnşallah açıldığı zaman ülkemize ve bölgemize her açıdan katkı sağlayacaktır"
513
Yılmaz: "Zira bu sadece klasik bir havalimanı değil. Türkiye'de 50'nin üzerinde havalimanı var ama Ordu-Giresun Havalimanı gibi olanı yok. Maliyet anlamında çok daha büyükleri var ancak deniz dolgusuyla yapılan da yok. Dolayısıyla hem açılış öncesi hem açılış sonrası için hükümetimiz ciddi bir hazırlık aşamasında. Biz de büyükşehir belediyesi olarak 15 Mart 2015'te yapılacak açılış için özel program hazırlığındayız. Eğer becerebilirsek açılışla bir Bakanlar Kurulu toplantısının Ordu'da yapılmasını hesap ediyoruz. Bu da Ordu açısından bir ilk olacak. Ordu'da ilk Bakanlar Kurulu toplantısı sloganıyla açılışı heyecanla bekliyoruz."