Twitter’ın yeni tasarımını beğenmeyenler için ‘geri çevirme’ uygulaması
19 Haziran 2017 01:29
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Twitter, geçtiğimiz günlerde köklü bir tasarım değişikliğine gitti.
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Bu tasarım değişikliği hem mobil hem de masaüstü tarayıcıyılarda büyük farklılıklar yarattı.
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Bazı kullanıcılar ise tasarımın değişmesinden memnun değil.
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Web Tekno’da yer alan habere göre, Twitter’ın bu tasarımını beğenmeyenler için bir eklenti yapıldı.
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Sadece Google Chrome'da kullanabileceğiniz 'Twitter Debubbler' isimli eklenti, direkt olarak Twitter tasarımını tekrar eski yapısına geri çeviriyor.
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