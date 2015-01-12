Twitter'daki Charlie Hebdo etiketleri ve anlamları
12 Ocak 2015 20:04
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Paris'te geçen Çarşamba sabahı mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. O günden beri sosyal medyada milyonlarca insan bu saldırıyla ilgili fikirlerini paylaştı. Çoğu dayanışma mesajları paylaşırken, bazıları da Fransa'nın kuzeyinde devam eden operasyonu takip ediyordu. İşte en sık kullanılan etiketler ve anlamları...
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'Ben Charlie'yim' anlamına gelen, Charlie Hebdo dergisi ve çalışanlarıyla dayanışma mesajı içeren bu etiketle, saldırıdan sonraki ilk 24 saatte 3,4 milyon civarında tweet atıldı. Pankartlarda, medyada, internette yer alan bu tabir, ifade özgürlüğü ve bağımsız basına destek anlamına gelen bir sembole dönüştü.
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Çarşamba günkü saldırı sırasında Müslüman polis memuru Ahmed Merabet, Charlie Hebdo bürosunun bulunduğu sokakta vurulmuştu. Binlerce kişi 'Ben Ahmed'im' anlamına gelen etiketi paylaşarak 42 yaşındaki polis memurunu onurlandırmak istedi. Etiketi kullanan ilk kişi olan Fransız dergi yayıncısı Julien Casters, Fas'ta yaşıyor. Casters BBC'ye yaptığı açıklamada, 'Amacım İslam'ı damgalama çabalarına tepki vermek ve Fransa'daki bütün Müslümanların radikal İslamcı olmadıklarını hatırlatmaktadır' dedi.
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Pek çok kişi Charlie Hebdo'yu desteklese de, bazı sosyal medya kullanıcıları derginin zaman zaman ırkçı ya da hoşgörüsüz olduğunu söyleyerek, 'Ben Charlie değilim' anlamına gelen #JeNeSuisPasCharlie etiketini paylaştı. Etiketi paylaşanlar, siyahi bir kadın olan Fransa Adalet Bakanı Christiane Taubira'nın bir maymun olarak çizildiği karikatürü örnek gösterdiler. Bu insanlar ve ölen 12 kişi arasında bir Müslüman'ın da bulunduğunu hatırlatan bir başka grup, #JeSuisCharlie (Ben Charlie'yim) etiketiyle tanımlanmayı reddetti.
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'Biz Charlie'yiz' anlamına gelen #NousSommesCharlie etiketi, #JeSuisCharlie (Ben Charlie'yim) ile aynı ruhu taşıyor. Bu etiketle, saldırılarda hayatını kaybedenlerle dayanışma mesajı vermek isteniyor. Dünya çapında kullanılan bu tabir (resim Dominik Cumhuriyeti'nden), bazı gazete ve dergiler tarafından da benimsendi.
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'Teröristlere Karşıyız' anlamına gelen bu etiket çoğunlukla, 'Ben Müslüman'ım. İslam mükemmeldir, ama ben kusursuz değilim. Bir hata yaparsam beni suçlayın, dinimi değil' anlamına gelen bir yazının yer aldığı yukarıdaki resimle birlikte paylaşıldı. Fransa'daki İslami liderler saldırıları kınadıklarını açıklasalar ve soğukkanlılık çağrısında bulunsalar da, Fransız Müslümanlara misilleme niteliğinde saldırılar yapıldığı haberleri gelmişti.
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Charlie Hebdo saldırganları üç gün boyunca aranırken kullanılan bir etiket. 'Takip' anlamına gelen #Traque etiketi, büyük polis operasyonundan sıcak gelişmeleri takip edenler tarafından kullanıldı.
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'Cumhuriyetçi yürüyüş' anlamına gelen bu etiketin amacı, Fransa'nın her yerinde düzenlenen çeşitli yürüyüşleri duyurmaktı. Hafta sonunda Paris ve Lyon başta olmak üzere pek çok yerde saldırıları protesto amacıyla dev gösteriler düzenlendi. (Kaynak: BBC Türkçe)