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Twitter yeni özelliğini duyurdu: Görsellere açıklama eklenebilecek

08 Nisan 2022 12:45

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Twitter yeni özelliğini duyurdu: Görsellere açıklama eklenebilecek

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Twitter, yeni özelliğini duyurdu. Buna göre artık Twitter'da görsellere resim açıklaması eklenebilecek. Açıklamalı görsellerin sol altında bir "ALT" rozeti bulunacak. Bu rozete tıklandığında görselin açıklaması açılacak.

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Twitter'da resim açıklaması nasıl kullanılır?

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Adım #1: Görseli Twitter'a yükleyin.

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Adım #2: Görselin altındaki "Açıklama ekle" butonuna tıklayın.

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Adım #3: İstediğiniz açıklamayı maksimum 1000 karakter olacak şekilde girin.

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Adım #4: Kaydet butonuna tıklayın ve görseli paylaşın.

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Görsele eklediğiniz açıklamayı görebilmek için görsel üzerindeki "ALT" butonuna tıklamak gerekecek. Bu sayede Tweet atan kişinin görsele bıraktığı açıklama görülebilecek.

twittergörselmetinyeni özellik
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