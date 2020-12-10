Twitter, Türkiye'nin en çok konuşulanlarını açıkladı
Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Türkiye'de 2020 yılının en çok konuşulan isimlerini, hashtaglerini ve tweetlerini açıkladı.
10 Aralık 2020 11:08
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Türkiye'nin 2020 yılında gündemi salgın ve depremler oldu. Aynı zamanda, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de Güney Koreli sanatçılar çok konuşuldu.
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Açıklanan rakamlara göre Türkiye'de Twitter'ın 2020 tweetlerinde en çok adı geçen isim Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca. Sağlık Bakanı, 4 milyonun üstünde yeni takipçiyle, takipçi sayısı en çok artan kişi oldu. Koca'nın 16 Mart'ta attığı ve Taner Ölmez'in oynadığı kamu spotunu içeren tweeti en çok retweet edilen tweet konumuna geçti.
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Fahrettin Koca'nın peşinden gelen isim Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Selçuk özellikle okulların pandemide kapanma ve açılma dönemlerinde çok konuşuldu.
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Üçüncü sırada ise Güney Koreli grup BTS yer aldı. Bununla birlikte listenin ilk 15 sırasında grup üyelerinin adları ve Güney Kore'nin bir diğer ünlü grubu EXO da bulunuyor. BTS aynı zamanda dünya çapında da Twitter'da hakkında en çok bahsedilen 6. kişi oldu.
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Haluk Levent geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Twitter'in gündemini belirleyen isimlerden oldu. AHBAP topluluğu ile birlikte yardım ve dayanışma çalışmaları gerçekleştiren Levent, bu yıl Twitter'da 1 milyonun üstünde takipçi sayısı artan isimlerden biri.
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Türkiye'de 2020'de en çok kullanılan hashtag'ler (etiket) listesinin birinci sırasında ise #survivor2020 yer alırken, pandemiyle ilgili özellikle #evdekal hashtag'i de çok sık kullanıldı.
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Pandemi tweetlerinden sonra en çok hashtag İzmir Depremi yaşandıktan sonra kullanıldı. Kullanıcılar hem haberleşme hem de yardımlaşma çağrıları yaptı.
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Verilere göre, Beşiktaş JK, en çok etkileşim alan hesap oldu. Beşiktaş ile ilgili 10 milyonun üstünde tweet atıldı. Geçen yılın Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de en çok tweet atılan 4. kulüp oldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020'de en çok takipçi kazanan kulüp oldu.
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Basketbolda Türkiye'de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter'da hakkında en çok bahsedilen yarış takımı oldu.
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Sporcular arasında Kovid-19'a yakalanan isimlerden biri de olan Fatih Terim'in 24 Ocak tarihinde attığı tweet, Türkiye'de 2020'de en çok retweet edilen tweet'ler arasında 7. sırada yer aldı.