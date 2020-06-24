T24 LogoT24 Logo

Twitter kullanıcıları, ölümünün 10. yıl dönümünde Bihter Ziyagil'i unutmadı

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin ana karakteri Bihter Ziyagil, ölümünün 10. yıl dönümünde sosyal medyada unutulmadı. Bihter Ziyagil'in ölüm yıl dönümü için atılan tweetler Twitter'da 1. sırada yer aldı.

24 Haziran 2020 22:20

126

79 bölüm yayınlanan ve her bölümü ile izleyicinin beğenisini toplayan Aşk-ı Memnu dizisi, günümüzde de ilk günkü etkisini sürdürüyor. Bihter Ziyagil, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde tekrar hatırlanırken sosyal medya Bihter Ziyagil paylaşımları ile gündem oldu.

226

Dizide Bihter'in annesi Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Nebahat Çehre, Instagram hesabından dizideki "Ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desende sen benim kızımsın Bihter. Seninle gurur duyuyorum" repliğini paylaştı. Beren Saat ise bu paylaşıma kırmızı kalp koyarak karşılık verdi.

326

İşte Twitter'da Bihter Ziyagil'i anmak için atılan tweetlerden bazıları...

426

526

626

726

826

926

1026

1126

1226

1326

1426

1526

1626

1726

1826

1926

2026

2126

2226

2326

2426

2526

2626

ETİKETLER

aşkı memnubihter ziyagilbihter ziyagil kimdirberen saatfirdevs yöreoğlunebahat çehrekıvanç tatlıtuğ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24