Twitter kullanıcıları, ölümünün 10. yıl dönümünde Bihter Ziyagil'i unutmadı
Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin ana karakteri Bihter Ziyagil, ölümünün 10. yıl dönümünde sosyal medyada unutulmadı. Bihter Ziyagil'in ölüm yıl dönümü için atılan tweetler Twitter'da 1. sırada yer aldı.
24 Haziran 2020 22:20
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79 bölüm yayınlanan ve her bölümü ile izleyicinin beğenisini toplayan Aşk-ı Memnu dizisi, günümüzde de ilk günkü etkisini sürdürüyor. Bihter Ziyagil, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde tekrar hatırlanırken sosyal medya Bihter Ziyagil paylaşımları ile gündem oldu.
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Dizide Bihter'in annesi Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Nebahat Çehre, Instagram hesabından dizideki "Ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desende sen benim kızımsın Bihter. Seninle gurur duyuyorum" repliğini paylaştı. Beren Saat ise bu paylaşıma kırmızı kalp koyarak karşılık verdi.
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İşte Twitter'da Bihter Ziyagil'i anmak için atılan tweetlerden bazıları...