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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

07 Haziran 2020 11:50

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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' | Twitter’da başlayan ‘erkek yerini bilsin akımı’ geniş yankı uyandırdı. Yıllardır kadınların maruz kaldığı cinsiyetçi sözleri erkeklere uyarlayan kadınlar, ‘#erkekyerinibilsin’ etiketiyle paylaştıkları mesajlarında, cinsiyet eşitliğine vurgu yapıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise akımın, toplumun kadınların yaşadıklarını anlaması için çok güzel bir yöntem olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bunu başlatan arkadaşımızın da aklına sağlık. Gündelik hayatta kullanılan o ifadelerinin öznesini değiştirdiğimiz zaman herkes nasıl irkiliyor, okuyan erkekler garip oluyor… İşte biz kadınlar, o rahatsız olma hissini her gün yaşıyoruz. Kullanılan dilin ne kadar cinsiyetçi olduğunu göstermiş olduk. Artık herkes diline dikkat etsin, cinsiyetçiliklerinin farkına varsın.”

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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

1360

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

1460

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

1560

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

1660

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

1760

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

1860

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

1960

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

2060

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

2160

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

2260

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

2360

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

2460

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

2560

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

2660

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

2760

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

2860

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

2960

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

3060

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

3160

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

3260

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

3360

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

3460

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

3560

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

3660

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

3760

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

3860

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

3960

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

4060

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

4160

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

4260

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

4360

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

4460

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

4560

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

4660

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

4760

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

4860

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

4960

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

5060

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

5160

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

5260

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

5360

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

5460

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

5560

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

5660

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

5760

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

5860

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

5960

Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

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Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'

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Twittergündem#erkekyerinibilsincinsiyetçilik
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