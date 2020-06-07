Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın'
07 Haziran 2020 11:50
1 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' | Twitter’da başlayan ‘erkek yerini bilsin akımı’ geniş yankı uyandırdı. Yıllardır kadınların maruz kaldığı cinsiyetçi sözleri erkeklere uyarlayan kadınlar, ‘#erkekyerinibilsin’ etiketiyle paylaştıkları mesajlarında, cinsiyet eşitliğine vurgu yapıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise akımın, toplumun kadınların yaşadıklarını anlaması için çok güzel bir yöntem olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bunu başlatan arkadaşımızın da aklına sağlık. Gündelik hayatta kullanılan o ifadelerinin öznesini değiştirdiğimiz zaman herkes nasıl irkiliyor, okuyan erkekler garip oluyor… İşte biz kadınlar, o rahatsız olma hissini her gün yaşıyoruz. Kullanılan dilin ne kadar cinsiyetçi olduğunu göstermiş olduk. Artık herkes diline dikkat etsin, cinsiyetçiliklerinin farkına varsın.” 2 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 3 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 4 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 5 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 6 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 7 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 8 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 9 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 10 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 11 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 12 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 13 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 14 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 15 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 16 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 17 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 18 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 19 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 20 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 21 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 22 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 23 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 24 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 25 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 26 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 27 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 28 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 29 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 30 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 31 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 32 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 33 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 34 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 35 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 36 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 37 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 38 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 39 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 40 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 41 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 42 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 43 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 44 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 'Herkes cinsiyetçiliklerinin farkına varsın' 45 60 Twitter'ın gündemi '#erkekyerinibilsin' akımı; 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