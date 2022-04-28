Twitter’ı en çok kullanan ülkeler belli oldu
28 Nisan 2022 15:58
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Medya takip kurumu Ajans Press'in Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılında en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler belli oldu.
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Böylelikle mikroblog olarak hizmet veren uygulamanın 76,9 milyon ile en çok ABD’de de popüler olduğu görüldü.
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Japonya 58 milyon kullanıcı ile ikinci sırada yer aldı.
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Üçüncü sırada yer alan ülke 23,6 milyon ile Hindistan oldu.
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Dördüncü sırada 19 milyon ile Brezilya yerini aldı.
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Türkiye de uygulamanın 16,1 milyon kişi tarafından kullanıldığı saptandı.
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Türkiye’nin kullanıcı sayısı ile Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin kullanım sayılarının çok üstünde olduğu görüldü.
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