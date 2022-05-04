Twitter’dan yeni özellik: Twitter Circle nedir; nasıl kullanılır?
Twitter, Twitter Circle adını verdiği yeni bir özelliği daha test etmeye başladı. Peki ama Twitter Circle nedir; nasıl kullanılır?
04 Mayıs 2022 20:29
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Twitter, Twitter Circle adını verdiği yeni bir özelliği daha test etmeye başladı. Peki ama Twitter Circle nedir; nasıl kullanılır?
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Twitter, "Süper Takipçiler" abonelik modelinin ücretsiz bir benzeri olan "Twitter Circle" özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik, bir Twitter hesabının belirli kullanıcılara Tweet göndermesine izin verecek.
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Twitter Circle, kullanıcıların 150 kişilik takipçi grupları oluşturmasına izin veriyor. Gruplara takipçilerin yanı sıra takipçi olmayanları da eklemek mümkün. Burada amaç, kullanıcıların herkes tarafından görülebilen bir Tweet göndermek yerine yeterince büyük bir gruba bir mesaj göndermek isteyen kullanıcılara bu imkânı vermek.
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Twitter’dan yeni özellik: Twitter Circle nedir; nasıl kullanılır?