Twitter'dan yeni özellik: Güvenilir arkadaşlar

Sosyal medya platformu Twitter, 'güvenilir arkadaşlar' özelliğini test ediyor.
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Henüz test aşamasındaki olan fonksiyon ilk olarak 2021 yılının sonlarında mobil geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi. ShiftDelete'in haberine göre; bu yenilik, Instagram 'Yakın Arkadaşlar' özelliği ile aynı işlevi görüyor. Sosyal medya platformu da, resmi hesabından yaptığı paylaşımda yeni özellik için test aşamasında olduklarını paylaştı.
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Alessandro Paluzzi, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımlarda Güvenilir Arkadaşlar listesinin 150 kişi ile sınırlı olacağını bildirmişti. Aynı zamanda ek olarak kişileri listeden çıkardıktan sonra da kullanıcılara bildirim gitmeyeceğini de açıklamıştı.
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Twitter Güvenlik, bugün resmi hesabından yaptığı paylaşımda Güvenilir Arkadaşlar özelliğini doğruladı. Platform, listenin yalnızca 150 kişi ile sınırlı olacağını paylaştı. Sosyal medya platformu ayrıca yaptığı paylaşımda yeni özelliğin nasıl çalışacağını da küçük bir video ile gösterdi.
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Twitter, özelliğin bugünden itibaren bazı kişiler tarafından kullanılabileceğini de belirtti. Test aşamasındaki yeni fonksiyonun kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.