Twitter'da en çok takipçisi olan hesaplar açıklandı
23 Şubat 2021 16:37
111
Ayda 67 milyon aktif kullanıcının ziyaret ettiği Twitter'da en çok takipçiye sahip 10 hesap:
211
10. YouTube - 72,9 milyon
311
9. Ellen DeGeneres - 79,2 milyon
411
8. Ariana Grande - 82,1 milyon
511
7. Lady Gaga - 83,9 milyon
611
6. Taylor Swift - 88,4 milyon
711
5. Cristiano Ronaldo - 91,2 milyon
811
4. Rihanna - 102 milyon
911
3. Katy Perry - 109,4 milyon
1011
2. Justin Bieber - 113,9 milyon
1111
1. Barack Obama - 129,6 milyon
© Tüm hakları saklıdır.