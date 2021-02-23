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Twitter'da en çok takipçisi olan hesaplar açıklandı

23 Şubat 2021 16:37

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Ayda 67 milyon aktif kullanıcının ziyaret ettiği Twitter'da en çok takipçiye sahip 10 hesap:

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10. YouTube - 72,9 milyon

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9. Ellen DeGeneres - 79,2 milyon

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8. Ariana Grande - 82,1 milyon

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7. Lady Gaga - 83,9 milyon

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6. Taylor Swift - 88,4 milyon

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5. Cristiano Ronaldo - 91,2 milyon

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4. Rihanna - 102 milyon

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3. Katy Perry - 109,4 milyon

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2. Justin Bieber - 113,9 milyon

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1. Barack Obama - 129,6 milyon

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