Twitter açıkladı; Türkiye'de en çok hangi konular konuşuldu?
08 Aralık 2020 13:05
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Twitter açıkladı; Türkiye'de en çok hangi konular konuşuldu? | Dünya çapında milyonlarca üyesi olan sosyal medya platform Twitter, Türkiye’de 2020 yılının en çok konuşulan isimleri, hashtag’leri ve tweet’lerini açıkladı.
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Twitter, 2020’de Türkiye'nin platformda en çok konuştuğu konularla ilgili verileri paylaştı. Türkiye’de Twitter’in gündeminde 2020’de salgın ve depremler ön plana çıkarken, Güney Koreli sanatçılar da dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok üstüne konuşulanlar arasında yer aldı.
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Açıklanan rakamlara göre Türkiye’de Twitter’ın 2020 sohbetlerinde en çok adı geçen isim Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca oldu. Sağlık Bakanı 4 milyonun üstünde yeni takipçiyle, takipçi sayısı en çok artan kişi de oldu. Koca'nın 16 Mart’ta attığı ve Taner Ölmez’in oynadığı kamu spotunu içeren tweet'i de en çok retweet edilen tweet oldu.
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Eğitim Bakanı en çok konuşulan ikinci isim Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da özellikle okulların pandemide kapanma ve açılma dönemlerinin de etkisiyle çok konuşulan ikinci isim.
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Üçüncü sırada Güney Koreli BTS Listede üçüncü sırada ise Güney Koreli grup BTS yer aldı. Bununla birlikte listenin ilk 15 sırasında grup üyelerinin adları ve Güney Kore'nin bir diğer ünlü grubu EXO da bulunuyor.
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Haluk Levent de gündemi belirleyen isimlerden oldu Haluk Levent geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Twitter’in gündemini belirleyen isimlerden oldu. AHBAP topluluğu ile birlikte yardım ve dayanışma çalışmaları gerçekleştiren Levent bu yıl Twitter’da 1 milyonun üstünde takipçi sayısı artan isimlerden biri oldu.
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Hashtag'lerde Survivor birinci Türkiye'de 2020'de en çok kullanılan hashtag'ler (etiket) listesinin birinci sırasında ise #survivor2020 yer alırken, pandemiyle ilgili özellikle #evdekal hashtag’i de çok sık kullanıldı.
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Deprem 2. sırada Hashtag konusunda ikinci sırada depremlerin yer aldığını görülüyor. Özellikle İzmir’de gerçekleşen büyük deprem döneminde hem 'deprem' hem 'İzmir' hashtag'leriyle son durumlar hakkında bilgi alındı ve dayanışma ağı örüldü.
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Beşiktaş JK en çok etkileşim alan hesap Verilere göre, Beşiktaş JK, en çok etkileşim alan hesap oldu. Beşiktaş ile ilgili 10 milyonun üstünde tweet atıldı. Geçen yılın Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de en çok tweet atılan 4. kulüp oldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020’de en çok takipçi kazanan kulüp oldu. Basketbolda Türkiye’de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter’da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı oldu.
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Terim'in tweet'i en çok retweet edilenlerde 7. sırada Sporcular arasında Kovid-19’a yakalanan isimlerden biri de olan Fatih Terim’in 24 Ocak tarihinde attığı tweet, Türkiye’de 2020’de en çok retweet edilen tweet’ler arasında 7. sırada yer aldı. 2020’de birçok diğer spor insanı da bu hastalıkla boğuşurken, hem testlerinin pozitif çıkması hem de iyileşmelerine dair tweet'ler gündemde yer aldı. Bunlardan biri de Fatih Terim’in tweet’i oldu.
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Bu sene spor ilk sırada yer almadı Diğer yandan Türkiye’de geçmiş yıllarda hashtag'ler en çok sporla ilgili olurken bu sene spora dair hashtag'lerin üst sıralarda yer almaması dikkat çekti.