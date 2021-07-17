Tuz Gölü’nün ardından Gediz Deltası’nda da flamingolar ölü bulundu
Tuz Gölü’ndeki flamingo ölümlerinin ardından benzer bir haber de İzmir’in Gediz Deltası’ndan geldi. Çiğli ilçesinde bulunan sit alanı olan Gediz Deltası'nda aralarında flamingoların da bulunduğu bazı kuş türleri ölü bulundu.
17 Temmuz 2021 19:23
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Tuz Gölü’nün ardından Gediz Deltası’nda da ölü flamingolar bulundu
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tuz Gölü'nde bin kadar yavru flamingonun öldüğünü açıklamıştı.
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Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Arslan, Tuz Gölü’ndeki flamingo ölümlerinin nedeninin, su azlığı kaynaklı beslenme yetersizliği olduğunu belirtmişti.
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Çiğli Ragıp Paşa Dalyanı civarında dün öğle saatlerinde aralarında flamingoların da bulunduğu bazı kuş türleri, vatandaşlar tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye, belediye ekipleri sevk edildi.
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Çiğli ilçesinde bulunan Kuş Cenneti bölgesinde yoğun olarak yaşayan flamingoların ve diğer kuş türlerinin ölümüne ilişkin, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme yaptı.
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İncelemenin ardından bölgedeki ölü flamingolardan 1'i ekiplerce İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Kuşların kaçak avlanma nedeniyle öldüğü düşünülürken, ölü bulunan flamingonun vücudunda saçma olup olmadığı tespiti için inceleme yapılacağı bildirildi.
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Tuz Gölü’nün ardından Gediz Deltası’nda da flamingolar ölü bulundu
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Tuz Gölü’nün ardından Gediz Deltası’nda da flamingolar ölü bulundu
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Tuz Gölü’nün ardından Gediz Deltası’nda da flamingolar ölü bulundu