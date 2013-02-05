Tuvalet kağıdından sanat olur mu demeyin!

Sanatçı Şakir Gökçebağ'ın tuvalet kağıtlarını kullanarak yaptığı enstalasyon(yerleştirme) çalışması, gündelik hayatta kullandığımız şeylerin, yaratıcı bir dokunuşla, nasıl birer sanat eserine dönüşebileceğinin güzel bir örneğini veriyor.
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1965 Denizli doğumlu olan sanatçı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu ve 1994'den beri Hamburg'da yaşıyor.
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Aldığı ödüller: 2012 George Maciunas Ödülü, 1996 Markus Lüpertz Ödülü Düsseldorf Akademisi DAAD Düsseldorf Akademisi 1995-96 Bursu, 1991 2. Ödülü, Devlet Resim ve Heykel Yarışması, Ankara, 1991 Avusturya Hükümeti Bursu, Yaz Akademisi, Salzburg