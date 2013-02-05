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Tuvalet kağıdından sanat olur mu demeyin!

05 Şubat 2013 15:08

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Sanatçı Şakir Gökçebağ'ın tuvalet kağıtlarını kullanarak yaptığı enstalasyon(yerleştirme) çalışması, gündelik hayatta kullandığımız şeylerin, yaratıcı bir dokunuşla, nasıl birer sanat eserine dönüşebileceğinin güzel bir örneğini veriyor.

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1965 Denizli doğumlu olan sanatçı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu ve 1994'den beri Hamburg'da yaşıyor.

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Aldığı ödüller: 2012 George Maciunas Ödülü, 1996 Markus Lüpertz Ödülü Düsseldorf Akademisi DAAD Düsseldorf Akademisi 1995-96 Bursu, 1991 2. Ödülü, Devlet Resim ve Heykel Yarışması, Ankara, 1991 Avusturya Hükümeti Bursu, Yaz Akademisi, Salzburg

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