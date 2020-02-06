TÜSİAD Ekonomi Raporu: Büyüme ve enflasyon konularında sorular var, yeni bir merkez bankacılığı başladı
T24 HABER MERKEZİ - TÜSİAD, "2020 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi" başlığıyla yayımladığı raporda, "tek haneli enflasyona dönülmesi ve büyümenin sürdürülebilir olması konularında sorular olduğu" görüşünü paylaştı.
06 Şubat 2020 17:04
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"İşsizlik ekonomik daralmanın boyutunu aştı, kur istikrarı bir şekilde rezerv yönetimi ile sağlandı..."
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TÜSİAD, "2020 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi" başlığıyla yayımladığı raporda, "tek haneli enflasyona dönülmesi ve büyümenin sürdürülebilir olması konularında sorular olduğu" görüşünü paylaştı.
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TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Bölümü tarafından hazırlanan, TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu ve TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Bölümü uzmanı İsmet Tosunoğlu imzasıyla yayımlanan raporda, cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Merkez Bankası Başkanı'nın (Murat Çetinkaya) görevden alınmasıyla sonuçlanan düzenlemenin ardından "yeni bir merkez bankacılığı dönemi başladığına" işaret edildi.
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TÜSİAD'ın 2020 tahminlerine de yer verilen 30 sayfalık raporda, işsizlik oranında yüzde 14'leri geçen artışın özellikle inşaat ve tarım sektörlerindeki gerilemeyle tırmandığı ve "ekonomik daralmanın boyutlarını aştığı" vurgulandı.
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Raporda Türkiye'de döviz kuru rejimi için şu değerlendirme yapıldı: "Kur istikrarının henüz yöntemi açık olarak anlaşılmasa bile bir şekilde rezerv yönetimi ile sağlandığı bir ortamda kur geçişkenliği kanalının etkisi sınırlı olmuştur...
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...Ancak bu yöntemin sürdürülebilirliği nispeten düşük rezerv/dış borç oranına sahip Türkiye için özellikle kredi notu değerlendirmesi yapan bağımsız şirketlerce sorgulanmaktadır.
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S&P Global’in son Türkiye raporunda Türkiye’nin parasal değerlendirmesinde kur rejimi dalgalı kur olarak değil yönetimli dalgalı kur rejimi olarak tanımlanmıştır.
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Ancak küresel finansal piyasalarda ticaret anlaşması ve FED faiz indirimlerinin yarattığı rahatlama TL üzerindeki baskıları 2020’de sınırlayacaktır.
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Beklenmedik şoklar ile karşılaşılmadığı sürece bu politikanın 2020’de de devam etmesini bekliyoruz."
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Küresel ekonomide "resesyon korkusunun yerini virüs korkusunun aldını" belirtilen raporda koronavirüs nedeniyle Çin ekonomisinde beklenen küçülmenin küresel büyümeyi de yavaşlatabileceği belirtildi.
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TÜSİAD raporunda, Brexit'le Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılan İngilltere'nin anlaşmasız bir şekilde gümrük birliğinden çekilmesinin öngörülenin üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği anlatıldı.
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TÜSİAD Ekonomi Raporu: Büyüme ve enflasyon konularında sorular var, yebir merkez bankacılığı başladı
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TÜSİAD Ekonomi Raporu: Büyüme ve enflasyon konularında sorular var, yebir merkez bankacılığı başladı
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TÜSİAD Ekonomi Raporu: Büyüme ve enflasyon konularında sorular var, yebir merkez bankacılığı başladı