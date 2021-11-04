Türkücü Seher Dilovan: Oğlum İsviçre'yi Eurovision'da temsil etmek istiyor
04 Kasım 2021 10:23
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Türkücü Seher Dilovan: Oğlum İsviçre'yi Eurovision'da temsil etmek istiyor | Türkücü Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, İsviçre'yi Eurovision'da temsil etmeye hazırlanıyor.
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Dilovan, "Alan, İsviçre’de şu anda. İsviçre için Eurovision için hazırlıklara başladı, şarkısını yaptı, sundu, sonuç bekliyoruz. Ocak ayının başı gibi inşallah güzel bir haber gelirse kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
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Alan Dere ile "Tadım Tuzum" adlı şarkıda düet yapan Dilovan, "Müzik Habercisi" adlı radyo programında Michael Kuyucu’nun sorularını yanıtladı.
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Dilovan’ı, Alan Dere’nin İsviçre adına Eurovision Şarkı Yarışması finallerine hazırlandığını açıkladı.
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Dilovan, "Alan Dere, İsviçre’de şu anda. İsviçre için Eurovision için hazırlıklara başladı, şarkısını yaptı, sundu, sonuç bekliyoruz. Ocak ayının başı gibi inşallah güzel bir haber gelirse kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.