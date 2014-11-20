İlk trans güzellik yarışmasından sonra Türkiye'nin ilk trans defilesi...
20 Kasım 2014 16:50
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İstanbul, Nefret Mağduru Trans Bireyleri Anma Günü olan bugün (20 Kasım) Türkiye’nin ilk trans defilesine sahne olacak. (http://kelebekgaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay/89129/2368/1/turkiye-nin-ilk-trans-defilesi)
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Eşcinsel modacılar tarafından bağışlanan kıyafetlerin satışından elde edilecek gelir yardıma muhtaç trans bireyler için harcanacak.
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Koordinasyonu üstlenen türbanlı transseksüel Öykü Ay, Sosyolog Pınar Selek’in trans bireyler tezinden ilham aldığını belirterek, 'Kimse bizi içlerindeki ur gibi görmesin. Artık 3. sayfa haberlerinden çıkmak istiyoruz. Şiddet malzemesi olacağımıza eğlence malzemesi olalım' dedi.
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Defilenin adresi, Maslak X-large Kulüp. Prova öncesi konuşan Öykü Ay şunları söyledi: 'Toplumda bize karşı bir yumuşama var ama bunu pekiştirmek lazım. Bizler de insanız ve bizi bu şekilde kabul etmeleri lazım. Biz kötü insanlar değiliz, vicdanlıyız ve öcü gibi görülmekten bıktık. Buyrun gelin, görün, bizimle olun, tanışalım. Bize taş atana ekmek ve gül atmak istiyoruz.'
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Öykü Ay sözlerine şöyle devam etti: 'Renkli basında 3. sayfa haberlerinden çıkmak istiyoruz. Magazin sayfalarına koysunlar. Şiddet malzemesi yapacağınıza, eğlence malzemesi yapın. Dolapdere’de bir trans misafirhanesi var, şartları çok kötü. Belediye başkanlarından bize huzurevi olabilecek yer temin etmelerini istiyoruz. Bu defileyle amacımız hem görünürlüğümüzü sağlamak hem de onlara faydalı olmak. Projenin arkasında hepsi trans 100 kişilik bir ekip var. Türkiye’nin değişik yerlerinden 35 kızımız podyuma çıkacak. Eşcinsel modacılarımız 100’e yakın kıyafet bağışladı. Satılacak kıyafetlerin parası ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza gidecek. Renklerimize renk katmak isteyen herkesi bu defileye çağırıyoruz.'